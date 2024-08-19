Ей сегодня 50: норвежский королевский дворец опубликовал новое фото кронпринцессы Метте-Марит

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит сегодня отмечает юбилей. Ей исполнилось 50 лет.
По случаю праздника королевский дворец опубликовал новое фото супруги кронпринца Хокона – будущего короля Норвегии. В подписи значится:
"Сегодня день рождения кронпринцессы Метте-Марит!", - гвоорится в сообщении. Автором снимка является фотограф Душан Релджин.
Кронпринцесса одета в трикотажный пуловер красивого молочного цвета, а ее белокурые волосы распущены и уложены красивыми локонами.
Напомним, кронпринцесса сейчас переживает непростой период, так как ее старшего 27-летнего сына Мариуса Хойби обвинили в насилии. С тех пор, как в начале августа девушка парня вызвала полицию из-за инцидента в ее квартире с участием Мариуса, о его личной жизни, проблемах с наркотиками и алкоголем стало известно широкой публике.
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