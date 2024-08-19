Ей сегодня 50: норвежский королевский дворец опубликовал новое фото кронпринцессы Метте-Марит

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит сегодня отмечает юбилей. Ей исполнилось 50 лет.

По случаю праздника королевский дворец опубликовал новое фото супруги кронпринца Хокона – будущего короля Норвегии. В подписи значится:

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

"Сегодня день рождения кронпринцессы Метте-Марит!", - гвоорится в сообщении. Автором снимка является фотограф Душан Релджин.

Кронпринцесса одета в трикотажный пуловер красивого молочного цвета, а ее белокурые волосы распущены и уложены красивыми локонами.

Напомним, кронпринцесса сейчас переживает непростой период, так как ее старшего 27-летнего сына Мариуса Хойби обвинили в насилии. С тех пор, как в начале августа девушка парня вызвала полицию из-за инцидента в ее квартире с участием Мариуса, о его личной жизни, проблемах с наркотиками и алкоголем стало известно широкой публике.

Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Мариусом / Фото: Getty Images

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