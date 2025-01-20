Ей сегодня 52: бельгийский дворец поделился новым фото королевы Матильды

Сегодня две именинницы, которые празднуют свои дни рождения.

Британской герцогине Софи исполнилось 60 лет – юбилей. А бельгийская королева Матильда отмечает 52-летие.

Бельгийский королевский дворец поделился новой фотографией именинницы.

"Сегодня королеве исполнится 52 года. Спасибо за все теплые поздравления с днем ​​рождения этой зимой!", - говорится в подписи под фото, на котором Матильда запечатлена в черном пуховике и молочно-белом свитере с высокой горловиной. У нее красивая укладка и макияж на лице.

Королева Матильда / Фото: Instagram Бельгийской королевской семьи

Матильда дочь бельгийского графа Патрика Анри д’Удекем д’Акоза и польской графини Анны Марии Коморовской. В Бельгию семья переехала, когда Мальтида была еще ребенком.

Матильда – дипломированный психолог и логопед. Она окончила с отличием негосударственный институт Марии Гапс в Брюсселе (специальность – логопедия), а также Лувенский католический университет (специальность — психология).

Наследный принц Филипп познакомился со своей будущей женой на теннисном корте в 1996 году. Их встречи и свидания тщательно скрывались последующих три года.

Королева Матильда и король Филипп в Париже / Фото: Getty Images

Поженились Матильда и Филипп 4 декабря 1999 года, а 21 июля 2013 года, после отречения короля Альберта II и восшествия на престол ее мужа Филиппа, получила титул королевы-консорта. У пары есть четверо взрослых детей.

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