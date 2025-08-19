Ей сегодня 52: норвежский королевский дворец поделился новым фото кронпринцессы Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Реклама

Королевский дворец поделился по традиции новым портретным фото кронприцнессы, которой сегодня исполняется 52 года.

«С днем рождения кронпринцессу Метте-Марит, которая сегодня отмечает 52-летие», — говорится в подписи под снимком, автором которого является фотограф Карина Йохансен.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

На снимке кронпринцесса запечатлена в синем наряде и полосатом жилете, ее белокурые волосы накручены локонами, на лице легкий макияж и она улыбается.

Реклама

Отметим, сейчас у Метте-Марит не самый легкий период. Ее старший сын — Мариус Хойби, которого она родила еще до того, как встретила своего будущего мужа кронпринца Хокона — может быть осужден на десять лет. Его обвиняют в изнасиловании и насилии нескольких женщин и еще ряде правонарушений.