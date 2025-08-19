- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 1 мин
Ей сегодня 52: норвежский королевский дворец поделился новым фото кронпринцессы Метте-Марит
Супруга кронпринца Норвегии — принцесса Метте-Марит- сегодня празднует свой день рождения.
Королевский дворец поделился по традиции новым портретным фото кронприцнессы, которой сегодня исполняется 52 года.
«С днем рождения кронпринцессу Метте-Марит, которая сегодня отмечает 52-летие», — говорится в подписи под снимком, автором которого является фотограф Карина Йохансен.
На снимке кронпринцесса запечатлена в синем наряде и полосатом жилете, ее белокурые волосы накручены локонами, на лице легкий макияж и она улыбается.
Отметим, сейчас у Метте-Марит не самый легкий период. Ее старший сын — Мариус Хойби, которого она родила еще до того, как встретила своего будущего мужа кронпринца Хокона — может быть осужден на десять лет. Его обвиняют в изнасиловании и насилии нескольких женщин и еще ряде правонарушений.