Ей сегодня 55 лет: нидерландский королевский дворец поделился новым фото в честь именинницы - королевы Максимы
Сегодня свое 55-летие празднует королева Нидерландов Максима.
По случаю праздника королевский дворец поделился по традиции в Instagram фотографией Ее Величества королевы Максимы. На снимке она запечатлена крупным планом, а фото было сделано во время концерта, посвященного Празднованию Дня национального освобождения.
В подписи под снимком дворец написал: «Сегодня королева Максима отмечает свой 55-й день рождения».
Тогда для мероприятия королева выбрала коричневые брюки с расширяющимися к низу штанинами от колена и светло-розовую блузку, поверх которой была накинута атласная накидка. Весь лук был от любимого королевой бренда Natan Couture.
Образ Максимы дополняло массивное ожерелье с прозрачными коричневыми бусинами и серьги, а также клатч, украшенный такими же бусинами, что выглядело очень эффектно.
