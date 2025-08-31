ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
957
Время на прочтение
1 мин

Ей сегодня 55: муж и сын королевы Рании опубликовали в Сети новые снимки с ней

Сегодня 55 лет исполняется королеве Иордании Рании — супурге правящего короля Абдаллы II.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Абдалла II и королева Рания

Король Абдалла II и королева Рания / © Instagram короля Иордании Абдаллы II

Король поздравил свою супругу, опубликовав их новое совместное фото в королевском Instagram.

«Желаем Ее Величеству Королеве Рании Аль Абдулле много счастливых дней по случаю ее дня рождения», — говорится в подписи под снимком.

Король Абдалла II и королева Рания / © Instagram короля Иордании Абдаллы II

Король Абдалла II и королева Рания / © Instagram короля Иордании Абдаллы II

На снимке Рания запечатлена в платье с вышивкой, красивой объемной укладкой и макияжем на лице. Король был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и бордовый галстук.

Также снимком именинницы поделился ее сын — кронпринц Хусейн на своей странице в Instagram. На его фото королева одета в серое платье с оборкой на талии. Рядом с ней запечатлен сын и невестка — принцесса Раджва.

Кронпринц Хусейн, королева Рания и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн, королева Рания и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

«С днем рождения, моя любимая мама. Да благословит тебя Бог!», — написал в подписи будущий король.

Дата публикации
Количество просмотров
957
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie