Ей сегодня 55: муж и сын королевы Рании опубликовали в Сети новые снимки с ней

Король поздравил свою супругу, опубликовав их новое совместное фото в королевском Instagram.

«Желаем Ее Величеству Королеве Рании Аль Абдулле много счастливых дней по случаю ее дня рождения», — говорится в подписи под снимком.

На снимке Рания запечатлена в платье с вышивкой, красивой объемной укладкой и макияжем на лице. Король был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и бордовый галстук.

Также снимком именинницы поделился ее сын — кронпринц Хусейн на своей странице в Instagram. На его фото королева одета в серое платье с оборкой на талии. Рядом с ней запечатлен сын и невестка — принцесса Раджва.

«С днем рождения, моя любимая мама. Да благословит тебя Бог!», — написал в подписи будущий король.