Ей сегодня 60: дворец Монако поздравил принцессу Стефанию с юбилеем

Старшей сестре князя Монако Альбера II – принцессе Стефании – сегодня исполняется 60 лет. Дворец поздравил ее в Instagram, опубликовав фото.

Стефания – младшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской киноактрисы Грейс Келли. Член княжеской семьи Монако.

Именно Стефания была в автомобиле за рулем которого находилась ее мать Грейс, когда они попали в автокатастрофу 13 сентября 1982 года. В результате этой аварии княгиня Грейс получила травмы не совместимые с жизнью, а у принцессы Стефании был серьезный перелом шеи.

В юные годы Стефания проходила стажировку в доме моды Кристиана Диора под руководством Марка Боана. С 1985 по 1987 год выпускала коллекцию купальников и пляжной одежды под маркой Pool Position.

Принцесса Стефания / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Также она является почетным членом организационного комитета Фонда принцессы Грейс в США и возглавляет организационный комитет Театра принцессы Грейс. С 2005 года является председателем организационного комитета Международного фестиваля цирка в Монте-Карло. А в 2003 году Стефания создала ассоциацию "Женщины против СПИДа".

У Стефании трое взрослых детей. И она часто принимает участие в разного рода мероприятиях княжеской семьи Монако.

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