- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Ей сегодня 75: Букингемский дворец поделился милым детским видео принцессы Анны
Британская королевская семья поделилась еще и милым видео в честь 75-летия принцессы Анны.
На редких кадрах из королевского архива показаны детские видео принцессы Анны, начиная со дня ее крещения, до прогулок в Балморале и других королевских резиденций, а также первой встречи с любви к лошадям, которая проходит через всю ее жизнь.
«Светлые воспоминания в преддверии 75-летия принцессы… Кадры предоставлены @BritishFilmInstitute», — гвоорится в подписи к видеоролику.
Также, напомним, Букингемский дворец поделился новым портретным фото принцессы Анны в честь ее юбилея. Снимок был сделан фотографом Джоном Суоннеллом в резиденции принцессы Анны парке Гэткомб, где она живет со своей семьей.