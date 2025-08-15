Ей сегодня 75: Букингемский дворец поделился милым детским видео принцессы Анны

Маленькая принцесса Анна на руках у матери принцессы Елизаветы / © Associated Press

На редких кадрах из королевского архива показаны детские видео принцессы Анны, начиная со дня ее крещения, до прогулок в Балморале и других королевских резиденций, а также первой встречи с любви к лошадям, которая проходит через всю ее жизнь.

«Светлые воспоминания в преддверии 75-летия принцессы… Кадры предоставлены @BritishFilmInstitute», — гвоорится в подписи к видеоролику.

Также, напомним, Букингемский дворец поделился новым портретным фото принцессы Анны в честь ее юбилея. Снимок был сделан фотографом Джоном Суоннеллом в резиденции принцессы Анны парке Гэткомб, где она живет со своей семьей.

