Ей сегодня 85 лет: дворец Дании опубликовал новый портрет королевы Маргрете II

Маргрете II / © Getty Images

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16 апреля королеве Дании Маргрете II, которая отреклась от престола 14 января 2024, исполняется 85 лет. По случаю этого события Королевский дворец выпустил два новых официальных портрета королевы, сделанных в дворце Фреденсборг.

На снимках королева Маргрете изображена с брошью «Дэйзи», которую она впервые надела на собственную свадьбу в 1967 году. Украшение ей досталось от матери королевы Ингрид.

Брошь она приколола к лаконичному фиолетовому платью, которое ранее уже не раз носила, а также дополнила образ серьгами такого же дизайна, как и ее брошь, высокой прической, очками и ярким макияжем.

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Напомним, что брошь, которую носит бывшая королева, очень символична, поскольку кроме того, что она ранее принадлежала ее матери, это украшение также является именным, ведь в кругу семьи и близкие друзья ласково зовут Маргрете «Дэйзи», что переводится как маргаритка. Поэтому у броши такая форма. Также маргаритка — национальный цветок Дании. Это самое любие украшение королевы.

Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Датская золушка Анне-Софи Торнсе Олесен и королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Getty Images Королева Маргрете II / © Associated Press Королева Маргрете II / © Getty Images