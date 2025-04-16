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Ей сегодня 85 лет: дворец Дании опубликовал новый портрет королевы Маргрете II
Опубликованы новые официальные портреты Ее Величества.
16 апреля королеве Дании Маргрете II, которая отреклась от престола 14 января 2024, исполняется 85 лет. По случаю этого события Королевский дворец выпустил два новых официальных портрета королевы, сделанных в дворце Фреденсборг.
На снимках королева Маргрете изображена с брошью «Дэйзи», которую она впервые надела на собственную свадьбу в 1967 году. Украшение ей досталось от матери королевы Ингрид.
Брошь она приколола к лаконичному фиолетовому платью, которое ранее уже не раз носила, а также дополнила образ серьгами такого же дизайна, как и ее брошь, высокой прической, очками и ярким макияжем.
Напомним, что брошь, которую носит бывшая королева, очень символична, поскольку кроме того, что она ранее принадлежала ее матери, это украшение также является именным, ведь в кругу семьи и близкие друзья ласково зовут Маргрете «Дэйзи», что переводится как маргаритка. Поэтому у броши такая форма. Также маргаритка — национальный цветок Дании. Это самое любие украшение королевы.