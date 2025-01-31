Ей сегодня 87: нидерландский дворец опубликовал новое фото принцессы Беатрикс

Принцессе Нидерландов Беатрикс сегодня исполняется 87 лет.
Беатрикс – бывшая королева и мать короля Виллема-Александра – родилась 31 января 1938 года. Она стала королевой после отречения матери, королевы Юлианы, а в 2013 году отреклась от престола в пользу сына, принца Виллема-Александра. До и после отречения носила и носит титул принцессы Нидерландов.
Королевский дворец поздравил принцессу, опубликовав ее портретное фото.
"Сегодня принцесса Беатрикс отмечает свой 87-й день рождения", - коротко написано под портретом автора Джемми Вуд-Биннендейка.
Напомним, вчера, 30 января, именинниками были король Испании Филипп VI, король Иордании Абдалла II и его младший сын – принц Хашим.
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