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Ей сегодня 88: норвежский дворец поделился новым фото королевы Сони
Супруге короля Норвегии Харальда V — королеве Соне — сегодня исполняется 88 лет.
Норвежский королевский дворец опубликовал фото в честь праздника, на нем Ее Величество запечатлена в цветастом твидовом жакете, синих брюках и с колье на шее, у нее безупречная укладка и макияж на лице. Снимок был сделан во время одного из официальных королевских мероприятий.
«Ура королеве Соне, которой сегодня исполняется 88 лет! ✨🥳», — написано под фотографией, опубликованной в Instagram норвежского дворца и добавляется, что его автором является Корнелиус Поппе.
Напомним, в августе этого года королева Соня и король Харальд V отпразднуют 57-ю годовщину своей свадьбы. Ранее мы рассказывали вам интересные факты об этой паре, против брака которой выступал королевский двор и отец Харальда.