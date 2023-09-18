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Ей сегодня два года: муж принцессы Беатрис опубликовал первое фото их дочери Сиенны

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1048
Время на прочтение
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Ей сегодня два года: муж принцессы Беатрис опубликовал первое фото их дочери Сиенны

Принцесса Беатрис с мужем Эдо / Фото: Getty Images

Сегодня дочери принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци исполняется два года.

Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци родилась 18 сентября 2021 года и стала первенцем для принцессы Йоркской Беатрис и вторым ребенком для ее мужа Эдоардо.

В соцсетях ее родители не делятся снимками дочери, но сегодня в честь дня рождения Сиенны, ее отец не сдержался и опубликовал милое фото девочки хоть и со спины.

"С днем рождения, малышка. Ты каждый день приносишь нам столько любви и радости", - написал в подписи к снимку Эдоардо.

Маленькая Сиенна запечатлена в милом цветочном платье, босиком и в широкополой шляпе с красными полями.

Напомним, Беатрис и Эдоардо на прошлой неделе вместе появлялись на публике. Они посетили Vogue World в Королевском театре Друри-Лейн в Лондоне, а принцесса произвела фурор своим образом на красной дорожке.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1048
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