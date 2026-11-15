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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Ей скоро 80 лет: королева Камилла неожиданно высказалась о старении

В четверг супруга короля Чарльза устроила в Кларенс-хаусе прием в честь лауреата Букеровской премии 2026 года - писателя М. Джона Харрисона.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла и писатель М. Джон Харрисон

Королева Камилла и писатель М. Джон Харрисон / © Associated Press

Во время этого приема лауреата Букеровской премии, писателя М. Джона Харрисона, королева Камилла сделала трогательное замечание о старении.

79-летняя Камилла отмечала вручение Букеровской премии 2026 года и первый год проведения Детской Букеровской премии в Кларенс-Хаусе в центре Лондона.

Она встретилась с 81-летним Джоном, который в понедельник получил премию за свой антиутопический роман «Конец всего», став самым пожилым лауреатом за всю историю.

Свой первый роман он написал в 1971 году, но до этого писал уже 10 лет, и рассказал Камилле, что на написание получившей премию книги ушло до 15 лет, поскольку были "много перерывов и возобновлений работы", пишет Hello!.

Королева Камилла, писатель М. Джон Харрисон и Габи Вуд, исполнительный директор фонда Букеровской премии / © Associated Press

Королева Камилла, писатель М. Джон Харрисон и Габи Вуд, исполнительный директор фонда Букеровской премии / © Associated Press

Камилла сказала: «И вот, пожалуйста, бинго», поздравив его с победой и добавив: «Вы пишете уже очень давно».

Говоря о достижении успеха на данном этапе своей карьеры, он сказал Камилле: «В зрелом возрасте это действительно захватывающе».

После приема он добавил, что у него состоялся трогательный разговор с королевой о старении. Он сказал: «Мы говорили о том, что возраст автоматически считается ограничением, и мы говорили о том, что самое замечательное в том, что со мной произошло, — это то, что можно начать поздно, и мы смеялись над этим».

Королева Камилла и писатель М. Джон Харрисон / © Associated Press

Королева Камилла и писатель М. Джон Харрисон / © Associated Press

Он сказал королеве, что это доказывает, что возраст не является препятствием для успеха. Камилла ответила ему: «Я полностью с вами согласна. Мы определенно еще не закончили!».

Камилла, которой в следующем году исполнится 80 лет, по-прежнему ведет активную общественную жизнь.

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