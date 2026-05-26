Общество
146
1 мин

Ей стало хуже: муж кронпринцессы Метте-Марит сообщил тревожную информацию о состоянии здоровья жены

52-летняя жена кронпринца Хокона нуждается в пересадке легких из-за прогресирующего хронического фиброза.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Наследный принц Норвегии Хокон сообщил поклонникам королевской семьи о состоянии здоровья своей жены. Во вторник, общаясь с журналистами, 52-летний принц рассказал, что состояние здоровья принцессы Метте-Марит еще больше ухудшилось с момента ее последнего появления на публике на параде в честь Дня Конституции Норвегии нескольки недель назад.

Кронпринцесса Метте-Марит страдает от легочного фиброза — заболевания, вызывающего прогрессирующее рубцевание легких и нарастающее затруднение дыхания, которое в последние месяцы ухудшилось. Лекарства от легочного фиброза не существует, пишет express.

Во время своего предыдущего публичного выхода кронпринцесса появилась с портативным кислородным баллоном, но с тех пор ее здоровье еще ухудшилось.

А несколько месяцев назад стало известно, что врачи решили включить наследную принцессу в список ожидания на пересадку легких, о чем публично сообщал королевский дворец.

