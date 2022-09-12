Ей там не место: стало известно, почему Меган не поехала в Балморал с Гарри, где семья прощалась с Елизаветой II

Великобритания продолжает скорбить по королеве Елизавете II, которая ушла из жизни 8 сентября, в полдень, в своей спальне, в замке Балморал, в Шотландии.

Мы уже знаем, что все близкие члены семьи бросились в Балморал, как только врачи забили тревогу. Первыми прибыли принц Чарльз (нынешний король Чарльз III), его жена Камилла, принцесса Анна и принц Уильям.

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Туда же позже прибыл и принц Гарри, который с женой Меган как раз вернулся накануне из Германии в Великобританию, где вечером у них должен был состояться светский выход. В Балморал Гарри хотел взять с собой жену, о чем сообщал представитель Сассекских, но в последний момент было решено, что Гарри едет один.

Как пишет express, король Чарльз III в телефонном звонке вмешался и попросил Гарри приехать без Меган. Источник сообщил Sun: "Чарльз сказал Гарри, что для Меган было неправильным или неуместным находиться в Балморале в такое глубоко печальное время".

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

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Гарри также покинул Балморал отдельно от других членов королевской семьи, что стало еще одним признаком горького раскола в семье.

Напомним, принц Уильям, принц Эндрю, граф и графиня Уэссекские также прибыли в Шотландию на самолете Королевских ВВС, а затем в замок Балморал на автомобиле, которым управлял герцог Кембриджский.

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