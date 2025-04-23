ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1
Время на прочтение
1 мин

Ей уже лучше: дворец сделал новое заявление после госпитализации королевы Сони

87-летняя норвежская королева Соня была доставлена домой из больницы после недавней госпитализации.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

22 апреля суд поделился обнадеживающей новостью о том, что королева выписана из медицинского центра и будет находиться дома на больничном до конца текущей недели.

«Ее Величество Королева выписана из Национальной больницы. Королева была госпитализирована из-за одышки», — говорится в последнем заявлении дворца.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Это уже вторая госпитализация супруги короля Харальда V за несколько месяцев. В январе норвежская королева, как сообщается, испытала обострение своего сердечного заболевания во время катания на лыжах. У королевы мерцательная аритмия, которую клиника Майо определяет как нерегулярный и часто учащенный сердечный ритм, который может привести к образованию тромбов в сердце и повысить риск других сердечных осложнений.

16 января Ее Величеству установили кардиостимулятор в Национальной больнице. Позднее суд сообщил, что она «в хорошем состоянии здоровья» и сможет вернуться домой 17 января. В тот же период королева Соня вернулась к своим королевским обязанностям.

Королева Соня / © Associated Press

Королева Соня / © Associated Press

Отметим, в королевской семье Норвегии есть еще одна особа, у которой есть хроническое заболевание. Недавно мы подробнее рассказывали о проблеме кронпринцессы Метте-Марит.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie