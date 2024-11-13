Ей уже лучше: королева Камилла после больничного посетила прием в Кларенс-хаусе

Ее Величество посетила прием в Кларенс-хаусе для призеров Фонда Букеровской премии. Королева еще немного кашляет, но врачи разрешили ей вернуться к исполнению королевских обязанностей. Во время мероприятия Камилла поделилась новостями о своем самочувствии.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"Мне явно становится намного лучше, но у меня все еще продолжается небольшой кашель. Я действительно хотела приехать", — добавила она о мероприятии, которое состоялось в ее доме Кларенс-хаус в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, больничный Камилла провела в своей резиденции в Уилтшире.

На приеме в Кларенс-хаусе Камилла выглядела отлично и была одета в белую блузку и черный сарафан, а обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. У Ее Величества была ее фирменная укладка и легкий макияж на лице, она надела серьги-висюльки и свой любимый браслет от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Сегодня королева Камилла должна была вместе с королем Чарльзом посетить премьерный показ фильма "Гладиатор II" в Лондоне, но врачи не рекомендовали Ее Величеству посещать его из-за того, что королева еще не выздоровела полностью. Ожидается, что король приедет на премьеру один.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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