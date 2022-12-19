Эйфелевая башня и музей Лувра: Иванка Трамп с подросшей дочерью прогулялись по Парижу

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа поделилась фотографиями из своей поездки во Францию.
Иванка Трамп приехала во Францию. Она прогулялась по Парижу вместе со своей 11-летней дочерью Арабеллой, которая заметно подросла.
Снимки с прогулки Иванка опубликовала на своей странице в Instagram. Мама с дочерью сфотографировались с визитной карточкой французской столицы – Эйфелевой башней. Они также посетили музей Лувра, конный клуб и другие достопримечательности. Арабелла с интересом все фотографировала.
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Напомним, ранее Иванка с семьей отдохнула в Египте, откуда поделилась серией красивых фотографий.
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