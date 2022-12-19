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Эйфелевая башня и музей Лувра: Иванка Трамп с подросшей дочерью прогулялись по Парижу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
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Эйфелевая башня и музей Лувра: Иванка Трамп с подросшей дочерью прогулялись по Парижу

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа поделилась фотографиями из своей поездки во Францию.

Иванка Трамп приехала во Францию. Она прогулялась по Парижу вместе со своей 11-летней дочерью Арабеллой, которая заметно подросла.

Снимки с прогулки Иванка опубликовала на своей странице в Instagram. Мама с дочерью сфотографировались с визитной карточкой французской столицы – Эйфелевой башней. Они также посетили музей Лувра, конный клуб и другие достопримечательности. Арабелла с интересом все фотографировала.

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Напомним, ранее Иванка с семьей отдохнула в Египте, откуда поделилась серией красивых фотографий.

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Дата публикации
Просмотры
286
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