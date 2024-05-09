Ездила в США не сама: королева Рания поделилась теплым фото с дочерью

В этой поездке ее сопровождала младшая дочь принцесса Сальма. Фото с ней Рания опубликовала в своем блоге в Instagram, написав:

"Изюминка моей поездки! Обожаю проводить время с моей Сальмой".

В США Ее Величество выступила на Глобальной конференции Института Милкена в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, где появилась в укороченном кремовом жакете от Jacquemus под которым был топ в тон, в брюках-клеш в тон и обула туфли-лодочки на каблуках с абстрактным принтом от Dior.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Принцесса Сальма появилась на фото в черной рубашке и в джинсовой-юбке от Chloe. У нее были распущены волосы, а на лице был легкий макияж. Позируя с мамой-королевой для фото девушка улыбалась.

Напомним, недавно стало известно, что старший сын Рании – кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва скоро станут родителями.

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