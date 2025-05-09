Ездили в Мексику: как выглядит вилла, где отдыхали принц Гарри и его жена Меган

Гарри и Меган / © Instagram Меган Маркл

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Меган поделилась в Instagram фотографией сына, сделанной на закате, и поклонники подумали, что фото было сделано неподалеку от их дома в Монтесито, где живет семья.

Но, оказалось, что снимок сделали на отдыхе в Мексике. Издание Daily Mail пишет, что внук короля Чарльза на самом деле смотрел на море из окон великолепного поместья Cuixmala в Халиско, с виллы Casa La Playa стоимостью 5000 фунтов стерлингов (6635 тысяч долларов) за ночь.

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Потрясающее поместье Cuixmala было построено французско-британским миллиардером, финансистом и политиком сэром Джеймсом Голдсмитом в 1989 году как частное убежище для него и его семьи. Cuixmala, имеющая два частных пляжа, расположена в природном заповеднике площадью более 30 000 акров. Вилла Casa La Playa с четырьмя спальнями расположена на частном пляже.

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Вилла Cuixmala / © instagram.com/cuixmala

Вилла Cuixmala / © instagram.com/cuixmala

После смерти сэра Джеймса в 1997 году поместье перешло во владение его дочери от второй жены Жинетт Лери Аликс Маркаччини, которая впоследствии открыла в нем отель.

Вилла Cuixmala / © instagram.com/cuixmala

Меган не рассказывала, когда они с семьей ездили на отдых и других фотографий в своем блоге не постила.