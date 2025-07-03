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Ездит на внедорожнике: королеву Мэри запечатлели папарацци за рулем
Редкие кадры королевы Дании сделали фотографы в Орхусе.
Супруга короля Фредерика X — королева Мэри — была запечатлена, когда покидала королевский корабль Dannebrog и садилась за руль. Ее Величество была одета в полосатую обтягивающую футболку с белой горловиной и обтягивающие темные брюки с черным поясом на талии.
В руках королева держала объемную плетенную сумку, ее волосы были собраны в хвост, а на лице были солнцезащитные очки.
Членов королевских семей редко фотографируют за рулем. Недавно мы показывали, как папарацци удалось поймать старшую дочь Мэри и Фредерика — принцессу Изабеллу. Она была за рулем автомобиля Audi, когда направлялась по делам и выезжала из дворца Фреденсборг, где живет со своими родителями и младшими братом и сестрой.