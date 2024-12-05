Family look: монакская княжеская семья вышла в свет в похожих аутфитах

Князь Альбер II с супругой княгиней Шарлин и детьми прибыли на открытие нового района "Маретерра" в Монако.

Княжеская семья продемонстрировала единство, перерезав ленточку на церемонии открытия прекрасного нового сообщества в Монако.

В Маратерре, новом "экорайоне Княжества Монако", есть бассейн, названный в честь княгини Шарлин в честь ее выдающейся олимпийской карьеры в плавании, а также площадь принцессы Габриэллы и набережная принца Жака.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми - Жаком и Габриэллой / Фото: Getty Images

По случаю мероприятия Шарлин надела блузку и брюки-клеш со стрелками нюдового цвета, дополненив аутфит длинным шерстяным пальто того же оттенка и обула туфли-лодочки Gianvito Rossi. Образ княгиня дополнила солнцезащитынми очками от Prada, серьгами с черными жемчужинами в ушах, сделала легкий макияж и укладку.

Девятилетняя принцесса Габриэлла была похожа на свою мать в пальто бежевого цвета, черной водолазке, юбке и колготах, девочка обула туфли и надела очки от солнца. А ее брат принц Жак был одет в темно-синее пальто и костюм такого же цвета, подобрав к образу, как и его отец галстук синего цвета и белую рубашку. Принц также надел солнцезащитные очки.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми - Жаком и Габриэллой / Фото: Getty Images

А недавно, напомним, семья Монако зажгла рождественские огни. На церемонии зажжения иллюминации Шарлин и Альбер появилась со своими детьми - близнецами Жаком и Габриэллой.

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