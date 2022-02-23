Фейк о смерти королевы Елизаветы II: что говорят в Букингемском дворце

В воскресенье, 20 февраля, стало известно, что у королевы Елизаветы II COVID-19.

Букингемский дворец ранее заявлял, что не планирует уведомлять подданных подробно о состоянии здоровья Ее Величества. Известно лишь, что монарх испытывает легкие симптомы и выздоравливает.

Однако вчера дворце сообщил, что Елизавета II продолжит выполнять свои легкие обязанности, а вот аудиенции и онлайн встречи были решено перенести. Также перенесли традиционную аудиенцию с премьер-министром Джонсоном, которая обычно проходит по средам. Ее перенесли на четверг. Более никаких комментариев о здоровье королевы не поступало.

Тем временем американский таблоид Hollywood Unlocked сообщил о смерти королевы Елизаветы II, сославшись на личные источники. Пост разместили в Instagram издания. Но, очевидно, он не имеет ничего общего с действительностью.

Напомним, на случай смерти монарха есть давно разработанный план, он называется "Лондонский мост". Подробнее мы рассказывали о нем в этом материале. Когда это произойдет, мир узнает новости не сразу, потому что необходимо будет время, чтобы личный секретарь королевы позвонил премьер-министру, а он в свою очередь проинформировал глав 15 государств, где правит монарх, о ее кончине. Только после этого перед Букингемским дворцом выставят траурную табличку, информирующую об этом событии.

Королева Елизавета II / Associated Press

Мы желаем королеве здоровья и скорейшего возвращения к полноценной работе.

Читайте также: