"Меган и Гарри": пять откровений из первых трех эпизодов сериала о королевской паре

8 декабря на Netflix вышел долгожданный документальный сериал о Меган и Гарри. Первые три серии зрители уже могут посмотреть. Мы тоже присоединились к просмотру и спешим вам рассказать о главном, что хотели донести герцог и герцогиня Сассекские в фильме о себе.

В первой серии документального сериала принц Гарри и его супруга Меган говорят, что решили снять это кино для того, чтобы рассказать миру свою историю. Так сказать, историю любви пары из первых уст. То, как это было на самом деле. "О нас пишут книги не знакомые нам люди, не лучше ли услышать нашу историю от нас самих?", - задается вопросом герцогиня Сассекская в первой серии документального фильма.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Мы собрали для вас самые знаковые моменты, которые раскрыли о себе Гарри и Меган в первых трех сериях.

Они познакомились в Instagram

Вопреки мнению о том, что пару познакомила общая подруга и это было свидание вслепую, Меган и Гарри рассказали, что на самом деле принц увидел фото Меган просматривая свою ленту в Instagram.

"Я просматривал свою ленту, и у одного из моих друзей и у кого-то, кто был и ее другом, было это видео с ними двумя, как в Snapchat. У Меган был включен фильтр собачьей морды с ушками. И я подумал: "Кто это?!", - вспоминает Гарри. Потом Меган рассказала, что ее друг сказал ей, что "принц Хаз" спрашивал о ней и предложил им встретиться.

Меган Маркл, фото из ее личного Instagram 2016 года / Фото: Инстаграм

"Я спросила, кто это? И спросила, могу ли я посмотреть его ленту", вспоминает герцогиня. Она объяснила, что ей было важно увидеть, что сам Гарри размещает в своем Instagram (теперь мы знаем, что у принца есть приватный блог), так как она хотела сложить о нем впечатление собственное, а не то, как о нем говорят в прессе и в обществе.

А на следующий день пара уже обменялась телефонами. Их первое свидание прошло в уютном ресторане. Меган вспомнила, что принц Гарри опоздал на несколько минут. "Он звонил, извинялся, говорил, что в пробке. А я такая подумала: "Я не та девушка, которая будет ждать принца"". И добавила, что когда Гарри зашел в ресторан он был таким искренним, что сразу ее очаровал. "Я даже вспотел", - добавил робко Гарри.

Романтическая поездка в Ботсвану и первый поцелуй

У них было несколько свиданий перед тем, как Гарри пригласил Меган поехать с ним в Африку. Это было пятидневное путешествие, в котором они были только вдвоем и жили в палатке. Меган вспоминает, что это была авантюра, так как она боялась, а вдруг они не понравятся друг другу и ей придется жить с ним в палатке целых пять дней и никуда от этого не деться. Но, взаимная симпатия произошла буквально с первых минут поездки.

Гарри и Меган, фото Netflix / Фото: Netflix

"Для меня было важно поделиться этим с Мэг, - сказал Гарри, рассказывая об этой поездке. "Мы сидели рядом друг с другом, а затем начали держаться за руки, а после поцеловались, а затем все стало совершенно нормально и естественно", - рассказывает принц об их первом поцелуе.

"Мы должны были познакомиться друг с другом до того, как к этому присоединятся СМИ", - говорит герцог. В этой поездке каждый из них был просто самим собой.

Секретный роман длился с июля по октябрь 2016 года

Четыре месяца паре удавалось скрывать от публики свои отношения. Меган раз в две недели прилетала в Гарри в Лондон. Они встречались, ходили на свидания. Гарри вспоминает, что было сложно провести ее даже в Кенсингтонский дворец, потому что повсюду охрана и люди обычно болтливы.

Гарри и Меган, фото Netflix / Фото: Netflix

В октябре 2016-го пресс-секретарь Гарри рассказал ему, что пресса узнала о его романе с Меган. Это было накануне Хэллоуина и сотрудник принца посоветовал паре в последний раз "оторваться". Эту ночь они провели на вечеринке вместе с кузиной Гарри – принцессой Евгенией и ее тогдашним бойфрендом (а сейчас мужем) Джеком Бруксбэнком. На этой вечеринке Меган и Гарри были в масках. А на следующее утро таблоиды разразились заголовками о том, что американка смешанной расы украла сердце британского принца.

Преследование Меган папарацци

С момента того, как их роман был публично обнародован, на Меган начали охоту папарацци. Возле ее дома в Торонто постоянно охотились люди с камерами, папарацци заплатили соседям, чтобы те установили камеры на заднем дворе дома Меган. А когда она выходила из дома, ее окружали и фотографировали.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Я помню, как выходила из цветочного магазина, и там было девятьи ли десять человек с камерами, они стояли посреди улицы, и все они блокировали машины, говоря: "Эй, как дела, Меган?" и я подумала: "О, спасибо. Не мерзните ребята", - поделилась она. "И я помню, как на следующий день H сказал: "Ты не должна с ними разговаривать". И я такая: "Я просто пытаюсь быть вежливой, я не знаю, что делать, я никогда не имела дело с этим раньше". А он такой: "Верно, но британские СМИ говорят, что тебе это нравится. Ты улыбаешься. Значит тебе это нравится".

Тогда Гарри понял, что не может защитить Меган от этих нападок прессы. А она поняла, что ей нужна охрана.

Королевская семья не верила, что роман с Меган надолго

Очень скоро после того, как СМИ узнала о романе пары, Гарри представил Меган семье.

Камилла, королева Елизавета II и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Также читайте Смерть Елизаветы II и возвращение княгини Шарлин: самые знаковые королевские события 2022 года

"Я помню, как моя семья впервые встретила ее и была невероятно впечатлена. Некоторые из них не совсем знали, что делать. Я думаю, они были удивлены. Может быть, удивлены, что рыжий смог заполучить такую ​​красивую женщину и такую ​​умную женщину. Но тот факт, что я встречался с американской актрисой, вероятно, был тем, что омрачило их суждение больше, чем что-либо еще в начале. "О, она американская актриса - это не продлится долго, думали они", - говорит Гарри.

Также стало понятно, почему Гарри все время говорил о том, что королевская семья не защищала Меган. Они не понимали, почему она должна получать какое-то особое обращение, охрану. Они считали, что все невесты принцев проходили через этот повышенный интерес со стороны СМИ. Это такой себе "обряд посвящения". Но ситуация с Меган усугублялась еще и тем, что она была смешанной расы с другим цветом кожи. Вот тогда-то и начали появляться первые разговоры о расизме в королевской семье.

Гарри и Меган, фото Netflix / Фото: Netflix

Также в фильме пара показала редкие семейные кадры и свои видеодневники, которые они начали снимать еще, когда жили в Британии. Они знали, что однажды это может пригодиться.

Читайте также: