Финал Евро-2020: Кейт, Уильям и Джордж болеют за Англию на стадионе Уэмбли

Финал Евро-2020: Кейт, Уильям и Джордж болеют за Англию на стадионе Уэмбли

Прямо сейчас в Лондоне решается судьба главной европейской футбольной награды.

Сегодня, 11 июля в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли сборная Англии играет со сборной Италии в финале чемпионата Евро 2020.

Кейт, Уильям и Джордж на футболе / Getty Images

Ход матча проходит очень остро и драматично. Вся Англия болеет за свою сборную и королевская семья не исключение. Ее Величество направила сообщение сборной Англии по футболу и тренеру Гарету Саутгейту по случаю предстоящего финального матча Италия — Англия в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020.

Кейт, Уильям и Джордж на футболе / Getty Images

А поддержать свою сборную на стадион пришли Кейт и Уильям Кембриджские. супруги взяли с собой своего старшего сына Джорджа.

Обратите внимание, как эмоционально они болеют. Кейт даже оделась в цветах флага Англии: белый жакет от Zara и ярко-красные серьги.

Кейт, Уильям и Джордж на футболе / Getty Images

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