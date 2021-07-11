Финал Евро-2020: Кейт, Уильям и Джордж болеют за Англию на стадионе Уэмбли

Прямо сейчас в Лондоне решается судьба главной европейской футбольной награды.
Сегодня, 11 июля в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли сборная Англии играет со сборной Италии в финале чемпионата Евро 2020.
Ход матча проходит очень остро и драматично. Вся Англия болеет за свою сборную и королевская семья не исключение. Ее Величество направила сообщение сборной Англии по футболу и тренеру Гарету Саутгейту по случаю предстоящего финального матча Италия — Англия в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020.
А поддержать свою сборную на стадион пришли Кейт и Уильям Кембриджские. супруги взяли с собой своего старшего сына Джорджа.
Обратите внимание, как эмоционально они болеют. Кейт даже оделась в цветах флага Англии: белый жакет от Zara и ярко-красные серьги.
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