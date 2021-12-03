Финал истории: Ангела Меркель красиво попрощалась с должностью канцлера Германии

2 декабря в Берлине, во дворе министерства обороны, состоялась торжественная церемония прощания с покидающей пост канцлера Германии Ангелой Меркель. На посаде она пробыла 16 лет и вошла в историю как первая женщина, находившаяся у руля немецкого правительства.

На торжественном мероприятии, которое называлось "Большая вечерняя заря", присутствовало около 200 человек. В Германии такой военный церемониальный акт, со стороны вооруженных сил, считается наивысшей данью уважения для должностных лиц государства, которые идут в отставку.

Церемония "Большая вечерняя заря" / Associated Press

Церемония, которая берет свое начало еще с 16 века, всегда проводится вечером при свете факелов. Руководит всем офицер бундесвера, а за музыкальное исполнение отвечает глава музыкального корпуса. Также в церемонию входит марш воинских частей с факелами, в полном парадном обмундировании.

Церемония "Большая вечерняя заря" / Getty Images

На мероприятии Ангела Меркель появилась в классическом черном пальто, темно-синих брюках, туфлях на низком каблуке и перчатках. Она много улыбалась и произнесла речь, в которой поблагодарила всех, кто оказывал помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Ангела Меркель / Associated Press

Также интересно, что по традиции предварительно Ангела могла выбрать три музыкальных произведения, которыми военный оркестр попрощается бы с ней. Выбор Меркель, которая известна своим пристрастием к классической музыке, оказались для многих сюрпризом, ведь она попросила исполнить: христианский гимн "Великий Боже, мы славим тебя", шлягер Хильдегард Кнеф "Для меня - красные розы" и вальс от панк-певицы Нины Хаген "Ты забыл цветную пленку".

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

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