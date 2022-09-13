Финансовое состояние Кейт и Уильяма стремительно увеличилось после смерти Елизаветы II

Кейт и Уильям и раньше были небедными людьми, но после смерти королевы Елизаветы II и обретения нового титула принца и принцессы Уэльских семья стала миллиардерами.

После восшествия на трон король Чарльз III объявил, что передает титул принца Уэльского, который носит большую часть своей жизни, старшему сыну Уильяму. Таким образом Уильям и Кейт, у которых также остались титулы герцога и герцогини Кембриджских и Корнуольских, получили еще и много земли в свои владения, сообщает dailystar.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

С появлением новых должностей происходит увеличение благосостояния пары. Не то чтобы они раньше были бедными - состояние принца Уильяма оценивалось примерно в 34 миллиона фунтов стерлингов, но теперь оно оценивается в 1,1 миллиард фунтов стерлингов.

Все дело в новых титулах, так как они предполагают и наследование огромного количества земли и других активов. Согласно различным источникам, в настоящее время Уильяму и Кейт принадлежит около 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть которых включает национальный парк Дартмур.

Принц Уильям и герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

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Хотя Уильям является большим футбольным фанатом, поддерживающим "Астон Виллу", теперь он владеет площадкой для крикета "Овал", которую регулярно использует крикетный клуб графства Суррей.

И на случай, если пара захочет пойти по магазинам за новой садовой одеждой, у них также есть садовый центр в Лостуитиеле в Корнуолле.

Есть также много лесов и рек, которыми теперь владеет пара, так что им не составит труда найти тихое место, где можно скрыться на некоторое время от внимания публики. А внимания сейчас станет намного больше, чем раньше.

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали о том, как поменялся список наследников британского трона после того, как скончалась королева Елизавета II.

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