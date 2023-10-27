Финнеган в вишневом платье, Мэйзи – в сером костюме: красивые внучки Байдена появились на государственном ужине

Сестры выбрали совершенно противоположные луки.
В Белом доме состоялся государственный ужин, который президентские супруги Байдены устроили в честь визита в Вашингтон премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его возлюбленной Джоди Хейдон.
Мероприятие посетили и внучки президента – Финнеган и Мэйзи Байдены.
Финнеган появилась в элегантном асимметричном платье макси вишневого цвета, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру. Наряд девушка скомбинировала с босоножками цвета металлик на шпильках. Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала вечерний макияж и дополнила лук украшениями и белым маникюром.
Мэйзи решила выбрать максимально противоположный аутфит своей сестре. На ней был серый брючный костюм в полоску, белая рубашка, белая бабочка и черные туфли. Черный маникюр завершил ее образ.
Напомним, бабушка девушек – Джилл Байден – сияла на ужине в бежевом платье макси, расшитом цветочными узорами из серебристых пайеток от ливанского бренда Reem Acra.
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