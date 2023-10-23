Фирменный трюк королевы Елизаветы с макияжем, на который не решается принцесса Кейт: о чем идет речь

Королева Елизавета II до самой смерти наносила на губы яркую помаду.
Макияж принцессы Уэльской не так привлекает внимание публики. Хотя королевская особа всегда отлично выглядит, а эксперты уже раскрыли секрет ее сияющей кожи, она все еще не осмеливается накрасить губы яркой помадой, как это делала покойная королева Елизавета II.
Многие продукты, которыми пользуется принцесса Кейт, часто становятся бестселлерами, в том числе блеск для губ Clarins Lip Perfector. Но любви к ярким оттенкам помад Кэтрин явно не хватает.
А вот королеву Елизавету II на протяжении ее долгого 70-летнего правления публика часто видела с розовыми или красными губами. Это была своего рода ее визитная карточка. Принцесса Уэльская предпочитает в своих повседневных выходах оставлять губы в натуральном цвете и лишь немного подчеркивать их блеском.
Хотя, напомним, с цветом маникюра принцесса Кейт уже экспериментировала, возможно, однажды она порадует публику и яркими губами.
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