Фирменный трюк королевы Елизаветы с макияжем, на который не решается принцесса Кейт: о чем идет речь

Королева Елизавета II до самой смерти наносила на губы яркую помаду.

Макияж принцессы Уэльской не так привлекает внимание публики. Хотя королевская особа всегда отлично выглядит, а эксперты уже раскрыли секрет ее сияющей кожи, она все еще не осмеливается накрасить губы яркой помадой, как это делала покойная королева Елизавета II.

Макияж принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Многие продукты, которыми пользуется принцесса Кейт, часто становятся бестселлерами, в том числе блеск для губ Clarins Lip Perfector. Но любви к ярким оттенкам помад Кэтрин явно не хватает.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

А вот королеву Елизавету II на протяжении ее долгого 70-летнего правления публика часто видела с розовыми или красными губами. Это была своего рода ее визитная карточка. Принцесса Уэльская предпочитает в своих повседневных выходах оставлять губы в натуральном цвете и лишь немного подчеркивать их блеском.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Хотя, напомним, с цветом маникюра принцесса Кейт уже экспериментировала, возможно, однажды она порадует публику и яркими губами.

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