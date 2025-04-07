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Фобия королевы Камиллы, которая мешает ей в путешествиях: что это
Королева Камилла не очень любит путешествовать, хотя буквально в эти дни они с королем Чарльзом отправятся в поездку в Италию.
Камилла практически всегда сопровождает своего мужа в поездках, особенно в последний год, когда король борется с раком.
Главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард, как-то рассказала журналу OK!, что Камилла всегда тревожится перед поездками, особенно если речь идет о перелетах. У Камиллы аэрофобия и, видимо, это одна из причин из-за которой она не любит путешествовать.
Настоящий отдых для королевы Камиллы — отправиться в своем загородное поместье в Уилтшире, гулять на природе, копаться в саду и читать книги. Кстати, недавно ее муж Чарльз приобрел соседний особняк, ради безопасности своей жены.