Фобия королевы Камиллы, которая мешает ей в путешествиях: что это

Королева Камилла / © Associated Press

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Камилла практически всегда сопровождает своего мужа в поездках, особенно в последний год, когда король борется с раком.

Главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард, как-то рассказала журналу OK!, что Камилла всегда тревожится перед поездками, особенно если речь идет о перелетах. У Камиллы аэрофобия и, видимо, это одна из причин из-за которой она не любит путешествовать.

король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Настоящий отдых для королевы Камиллы — отправиться в своем загородное поместье в Уилтшире, гулять на природе, копаться в саду и читать книги. Кстати, недавно ее муж Чарльз приобрел соседний особняк, ради безопасности своей жены.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press