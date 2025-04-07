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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Фобия королевы Камиллы, которая мешает ей в путешествиях: что это

Королева Камилла не очень любит путешествовать, хотя буквально в эти дни они с королем Чарльзом отправятся в поездку в Италию.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла практически всегда сопровождает своего мужа в поездках, особенно в последний год, когда король борется с раком.

Главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард, как-то рассказала журналу OK!, что Камилла всегда тревожится перед поездками, особенно если речь идет о перелетах. У Камиллы аэрофобия и, видимо, это одна из причин из-за которой она не любит путешествовать.

король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Настоящий отдых для королевы Камиллы — отправиться в своем загородное поместье в Уилтшире, гулять на природе, копаться в саду и читать книги. Кстати, недавно ее муж Чарльз приобрел соседний особняк, ради безопасности своей жены.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
74
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