Фобия, которая мешает в поездках: чего так боится супруга короля Чарльза

Королева Камилла / © Associated Press

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Монаршая чета находилась с двухдневным визитом в стране, где король Чарльз выступил в парламенте Оттавы.

Во время каждой такой поездки королеве Камилле приходиться бороться со страхом, так как по данным королевских источников во дворце, Камилла очень боится летать.

Король Чарльз и королева Камилла в Канаде / © Associated Press

Бывший дворецкий Грант Харролд, работавший у короля Чарльза с 2004 по 2011 год, когда он был принцем Уэльским, рассказал, что королева Камилла сталкивается с распространенным «страхом» во время путешествий.

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«Камилла определенно не фанат полетов. Хотя ей приходится путешествовать по всему миру, самолет никогда не был ее любимым видом транспорта». Он продолжил, что, по его мнению, «это больше турбулентность», а не «высота», но добавил: «Но даже несмотря на то, что у нее есть этот страх, она справляется с ним, когда ей приходится путешествовать», пишет express.co.uk.

Дворецкий говорит, что самолеты на которых ему доводилось летать, были очевидно маленькими и очень подверженными турбулентности.

Король Чарльз и королева Камилла в Канаде / © Getty Images

Напомним, королева Камилла присоединилась к мужу во время их первой после коронации поездки в Канаду. Во время тура Камилла носила бриллиантовую брошь в виде кленового листа, которую король Георг VI подарил своей супруге королеве Елизавете в 1939 году перед их первым королевским туром в Канаду.