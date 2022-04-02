Фолклендская война: ровно сорок лет назад Аргентина вторглась на территорию британских островов

Фолклендская война: ровно сорок лет назад Аргентина вторглась на территорию британских островов

2 апреля 1982 года началась война между Аргентиной и Великобританией.

Причин для начала военных действий, которые продлились 74 дня и закончились полной победы Британии, было несколько. Как это часто бывает, нерешенный дипломатическим путем территориальный спор и личные амбиции лидера одной из стран привели к вооруженному конфликту.

Аргентина, которая получила независимость от Испании не без поддержки Великобритании, считала Фолклендские(Мальвинские) острова своими. Фактическое владение островами Великобритании вызвало постоянное недовольство среди населения Аргентины. В 1981 году к власти в Аргентине пришел генерал-лейтенант армии Леопольдо Галтьери. Политик решил использовать народное возмущение для повышения личного рейтинга.

3500 британских солдат покидают Саутгемптон на борту «RMS Queen Elizabeth 2», чтобы отправиться воевать на Фолклендские острова. / Getty Images

Поэтому 2 апреля 1982 года аргентинский десант высадился на британских островах. Война длилась 10 недель и закончилась полной победой Великобритании 14 июня 2022 года. Аргентина потеряла 649 военных, Британия - 255, также в войне погибли три местных жителя.

Фолклендская война 1982 года: аргентинские военнопленные в Порт-Стэнли, столице Фолклендских островов, в ожидании репатриации через Монтевидео, 15 июня 1982 года. / Getty Images

Победа способствовала усилению позиций правительства Маргарет Тэтчер и его переизбранию на новый срок. Для Аргентины поражение стало болезненным ударом, оно также стало причиной падения аргентинской военной диктатуры, уже 17 июня Леопольдо Галтьери под влиянием массовых демонстраций в Буэнос-Айресе ушел в отставку.

Фрегат Британского Королевского флота Type 21, HMS Antelope, взрывается в Сан-Карлос-Уотер, недалеко от Восточного Фолкленда, после атак аргентинских ВВС во время Фолклендской войны. / Getty Images

После окончания боевых действий страны возобновили дипломатические отношения. В 1989 году состоялась встреча в Мадриде, после которой правительства двух стран выступили с общим заявлением.

Однако это заявление не содержало в себе смены позиции ни одной из стран участниц конфликта. Не произошло это и впоследствии. Аргентина в новой Конституции, принятой 1994 году, объявила Фолклендские острова провинцией Аргентины. Но острова продолжают функционировать как самоуправляющаяся британская заморская территория.

Маргарет Тэтчер на кладбище Сан-Карлос вспоминает военнослужащих, погибших на месте, где началось вторжение аргентинских военных. / Getty Images

Аргентина продолжает называть острова Мальтийскими.

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