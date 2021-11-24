Форма ей идет: впервые женщина стала командиром корвета ВМФ Германии

40-летняя Бьянка Зайферт - первая женщина, которая будет командовать экипажем корвета.

На днях назначили нового командира корвета ВМФ Германии. Впервые эту должность заняла женщина - Бьянка Зайферт.

Появился снимок, на которых Зайферт запечатлена на фоне корвета "Магдебург" на военно-морской базе Хоэ-Дюне в городе Росток, после того как приняла командование над экипажем "Браво".

Бьянка Зайферт / Getty Images

Одета она была в черное пальто и морскую фуражку. Восхищаемся этой красивой и сильной женщиной.

По словам Зайферта, как пишет Ndr.de, она с нетерпением ждет трудных и плодотворных испытаний: "Я очень рада, что могу справиться с этой задачей с моей старой командой "Браво".

В следующем году состоится первая совместная миссия под новым руководством Бьянки Зайферт. Она также примет участие в нескольких многонациональных маневрах со своим экипажем из 60 солдат на корвете "Брауншвейг".

В 2004 году Бьянка сдала командирский экзамен на корвет класса K130 и работала инструктором в Бремерхафенском военно-морском училище. Кроме того, она была первым вахтенным помощником своего предшественника.