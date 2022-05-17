"Фото дня": как выглядела Елизавета II в день празднования своего 80-летия

"Фото дня": как выглядела Елизавета II в день празднования своего 80-летия

Королевский аккаунт продолжает радовать подписчиков снимками Ее Величества королевы Елизаветы II, приуроченными к ее 70-летнему царствованию.

По традиции в королевском Instagram представили новое "фото дня". Сегодня вспомнили 2006 год, один из выходов Елизаветы II, а также, что в этот день произошло в мире.

"2006 год: королева встречает почтальона Пэта во время специальной вечеринки по случаю дня рождения в Букингемском дворце в честь ее 80-летия. 2000 детей были приглашены на специальное мероприятие, посвященное британской детской литературе.

В 2006 году в последний раз транслировалось самое продолжительное в мире музыкальное шоу Top of the Pops", - говорится в подписи.

Top of the Pops - это музыкальная программа британского телевидения, выходившая на BBC, ее транслировали во многих странах мира. TOTP, своего рода телеверсия национального хит-парада выходила еженедельно с 1 января 1964 по 30 июля 2006 года.

Напомним, вчера мы показывали "фото дня" британской королевы за 2005 год.

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