"Фото дня": королева Елизавета II в церемониальном образе на вручении Ордена Подвязки

"Фото дня": королева Елизавета II в церемониальном образе на вручении Ордена Подвязки

Instagram аккаунт продолжает радовать поклонников британской королевской семьи снимками Ее Величества Елизаветы II.

Начиная со 2 мая и в течение 70 дней в блоге британской королевы обещают публиковать снимки, знаменующие каждый год ее правления в честь платинового юбилея. Сегодня было опубликовано фото за 2005 год.

"2005 год: королева изображена в День Подвязки — ежегодное шествие членов Ордена Подвязки.

Ее Величество является Сувереном Ордена, основанного в 1348 году и являющегося высшим Рыцарским Орденом.

В 2005 году британка Эллен Макартур стала самым быстрым человеком, совершившим в одиночку кругосветное плавание за 71 день 14 часов 18 минут 33 секунды", - написано в подписи под снимком.

Ранее мы показывали вам фото Елизаветы II за 2004 год, когда королева приветствовала гостей на ежегодном дипломатическом приеме в Букингемском дворце.

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