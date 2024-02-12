Фото из кареты: как принцессе Кейт помогли справиться с длинным шлейфом ее платья на свадьбе с Уильямом

В этом году принц и принцесса Уэльские отпразднуют уже 13-ю годовщину со дня своей свадьбы.

Они поженились 29 апреля 2011 года, их венчание состоялось в Виндзорском замке. Кейт шла к алтарю в роскошном платье от Модного дома Alexander McQueen, сшитом дизайнером Сарой Бертон.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Платье цвета слоновой кости было создано из атласа и кружева, по настоянию Кэтрин на шелке не было никаких украшений, кроме цветов и трилистников из кружева. Шлейф платья был около 2,7 метров, а общая стоимость наряда составила около 350 тысяч долларов.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Наряд был невероятно красивым, но длинный шлейф не придавал ему удобства. Мы нашли еще один неопубликованный ранее кадр со свадьбы Кейт и Уильяма, где видно, как будущая принцесса выходит из кареты и ей помогают вытащить оттуда шлейф ее платья. Принц Уильям стоит рядом, держа свою невесту за руку и наблюдает за процессом.

Принцесса Уэльская в день своей свадьбы с принцем Уильямом, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Кстати, в день свадьбы на голове у Кэтрин была тиара Cartier Halo и роскошные серьги, подаренные невесте ее родителями в честь свадьбы.

Напомним, ранее мы показывали, какие тиары надевали на свадьбы королевские невесты.

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