На отдыхе: королеву Летицию и короля Филиппа VI с дочками запечатлели в отпуске

Члены испанской королевской семьи всем составом прибыли вчера в Сьерра-де-Трамонтана.

Король Филипп VI, его супруга королева Летиция и двое взрослых дочерей – принцесса Леонор и инфанта София посетили Центр интерпретации природного парка Сьерра-де-Трамонтана, который находится в муниципалитете Эскорка. Сьерра-де-Трамонтана в 2011 году была объявлена ​​ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, представляет собой горный массив протяженностью около 90 километров, простирающийся на севере Майорки. А как известно, королевская семья всегда проводит свой летний отпуск в августе в Пальма-де-Майорке.

Испанская королевская семья / Getty Images

На публике 48-летняя королева Летиция появилась в голубом платье на запах с поясом на талии и любимых тканевых эспадрильях на тонких завязках. В ушах у нее были любимые серьги от бренда Gold & Roses, волосы она распустила и не забыла надеть защитную маску.

Ее старшая дочь Леонор была тоже в голубом платье в мелкий принт и эспадрильях с широкими лентами-завязками. Густые русые волосы будущей наследницы были распущены. А вот ее младшая сестра София надела стильный белый комбинезон и была обута в такие же эспадрильи, как и Леонор. Глава семейства король Филипп VI надел светлую рубашку в мелкий принт, темно-синие брюки и кожаные туфли.

Испанская королевская семья / Getty Images

Ранее фотографы запечатлели, как король Филипп принимал участие в соревнованиях на борту яхты Aifos во время 39-го Кубка парусного спорта Copa Del Rey Mapfre в Real Club Nautico, который ежегодно проходит в Пальма-де-Майорке.

Король Филипп VI / Getty Images

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Королева Летиция, герцогини Кембриджская и Сассекская в эспадрильях (21 фото)

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