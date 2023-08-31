Фото из Парижа: как выглядит сегодня место, где погибла принцесса Диана

В этот день, 26 лет назад, погибла принцесса Уэльская Диана.

Она разбилась в автокатастрофе 31 августа 1997 года в туннеле Pont de l'Alma в Париже. Принцесса ехала на авто на заднем сидении вместе со своим любовником Доди-аль-Файед, они оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Место в Париже, где разбилась принцесса Диана / Фото: lady.tsn.ua

Сообщалось, что Доди и водитель Мерседес-Бенц S280 Анри Поль, были объявлены погибшими на месте происшествия, принцесса Диана была доставлена в больницу, где скончалась, а телохранитель Дианы и Аль-Файеда, Тревор Рис-Джонс, единственный оставшийся в живых.

Место в Париже, где разбилась принцесса Диана / Фото: lady.tsn.ua

Мы сделали несколько фотографий того места, где погибла принцесса Диана в Париже и хотим показать вам, как выглядит памятник, который поставили на том месте в ее честь. Люди до сих пор каждый год несут туда цветы.

Место в Париже, где разбилась принцесса Диана / Фото: lady.tsn.ua

Место в Париже, где разбилась принцесса Диана / Фото: lady.tsn.ua

Напомним, ранее мы вспоминали, какими были последние слова принцессы Дианы перед смертью.

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