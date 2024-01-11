Фото, которое вы не видели раньше: как принцесса Кейт на свадьбе делала реверанс перед королевой Елизаветой II

Этому снимку более 12 лет. Он был сделан 29 апреля 2011 года в день свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Фото, которое ранее не было опубликовано, демонстрирует, как будущая принцесса Уэльская впервые в официальном статусе уже почти герцогини Кембриджской (титул, которые она получила после свадьбы от королевы Елизаветы II) делает реверанс перед монархом.

Отправляясь к алтарю в Вестминстерском аббатстве Кейт и Уильям остановились около королевы Елизаветы II и принца Филиппа, чтобы поклониться и сделать реверанс. И хотя реверанс Кейт почти не виден, так как за ней стоит ее сестра Пиппа, которая придерживает шлейф свадебного платья невесты, видно, что это таки реверанс. Принц Уильям делает поклон головой.

Свадьба принцессы Кейт и принца Уильяма, пара делает реверанс и поклон перед королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году Кейт и Уильям Уэльские отметят уже 13-ю годовщину со дня своей свадьбы. За это время у пары родилось трое детей – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

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