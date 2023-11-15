Фото папарацци и немного деталей: как прошла приватная вечеринка короля Чарльза III в Кларенс-хаусе

После торжественного банкета в Букингемском дворце король Чарльз III собрал родных в Кларенс-хаусе на ужине в честь его 75-летнего юбилея.

Мероприятие было приватным, поэтому никаких фото Кейт и Камиллы в вечерних платьях нет. Но папарацци все же сделали несколько кадров, когда гости приезжали во дворец. Издание Daily Mail опубликовало фото и сообщило, что вечеринка продолжалась до полуночи.

Среди гостей были Кейт и Уильям Уэльские (принцесса была в платье из переработанного полиэстера от Needle & Thread), Зара Тиндалл с мужем Майком, она, кстати, приехала в том же платье Rebecca Vallance, в котором ранее в этот день блистала на фэшн-мероприятии в Лондоне, принцесса Беатрис с мужем Эдо и другие члены большой семьи короля.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Пригласили даже 84-летнюю леди Сьюзан Хасси, бывшую фрейлину покойной королевы Елизаветы II, из-за которой ранее вспыхнул скандал, связанный с ее расистскими высказываниями.

Среди других членов семьи, присутствовавших на дне рождения Чарльза, также были герцог и герцогиня Глостерские, а также Дэвид Армстронг-Джонс, 2-й граф Сноудон, сын покойной принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс и его сестра Сара Чатто, дочь принцессы Маргарет.

Король Чарльз отметил свой 75-й день рождения салютом и открытием проекта по утилизации пищевых отходов, после чего в Букингемском дворце последовал прием в честь Национальной службы здравоохранения, а уже потом - частная вечеринка в Кларенс-хаусе.

Король Чарльз III на мероприятии в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл – единственные из родственников, кто не посетил мероприятие. Ранее пара заявила, что у них не было никаких контактов с Букингемским дворцом по поводу приглашения на вечер, посвященный 75-летию Чарльза. Хотя в прессе ходили слухи, что их приглашали, но Гарри отклонил это приглашение.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

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