Общество
107
1 мин

Фото появилось в соцсети: королева Летиция сходила с мужем в ресторан в Брюсселе

Пару недель назад король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция совершили короткую поездку в Бельгию.

Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Они прибыли, чтобы открыть фестиваль Europalia, который в этом году посвящен Испании. В программу их визита также входила встреча с бельгийскими коллегами — королем Филиппом и королевой Матильдой.

Летиция и Филипп VI приехали на день раньше и поужинали в ресторане с испанским колоритом Hispania Brussels.

Королева Летиция в ресторане Hispania Brussels в Брюсселе

Королева Летиция в ресторане Hispania Brussels в Брюсселе

Ресторан опубликовал в своем аккаунте в Instagram ранее неопубликованную фотографию королевы Летиции, поблагодарив ее за визит.

«На прошлой неделе мы имели честь принимать Их Величества Короля и Королеву Испании в Hispania Brussels. Это был особенный момент с Ее Величеством Королевой, Адрианом и Альданой, неотъемлемой частью нашей команды», — гласила подпись.

Уже на следующий день король и королева начали свой день в Королевском дворце в Брюсселе, где встретились с Филиппом и Матильдой, которые устроили для них частный обед.

Король Бельгии Филипп и королева Испании Летиция / © Getty Images

Король Бельгии Филипп и королева Испании Летиция / © Getty Images

