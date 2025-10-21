- Дата публикации
Фото появилось в соцсети: королева Летиция сходила с мужем в ресторан в Брюсселе
Пару недель назад король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция совершили короткую поездку в Бельгию.
Они прибыли, чтобы открыть фестиваль Europalia, который в этом году посвящен Испании. В программу их визита также входила встреча с бельгийскими коллегами — королем Филиппом и королевой Матильдой.
Летиция и Филипп VI приехали на день раньше и поужинали в ресторане с испанским колоритом Hispania Brussels.
Ресторан опубликовал в своем аккаунте в Instagram ранее неопубликованную фотографию королевы Летиции, поблагодарив ее за визит.
«На прошлой неделе мы имели честь принимать Их Величества Короля и Королеву Испании в Hispania Brussels. Это был особенный момент с Ее Величеством Королевой, Адрианом и Альданой, неотъемлемой частью нашей команды», — гласила подпись.
Уже на следующий день король и королева начали свой день в Королевском дворце в Брюсселе, где встретились с Филиппом и Матильдой, которые устроили для них частный обед.