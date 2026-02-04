ТСН в социальных сетях

Общество
23
1 мин

Принцесса Кейт растрогала публику на новом мероприятии: появилось фото

Вчера жена принца Уильяма отправилась в Западный Уэльс, чтобы узнать больше о текстильной промышленности этой страны.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса посетила несколько текстильных предприятий, чтобы отметить наследие, творчество и мастерство валлийских производителей текстиля.

Она была одета в брюки от Victoria Beckham цвета орегано, дополнила их вязаным свитером похожего оттенка, коричневыми туфлями-лодочками от Emmy London и серьгами от Spells of Love. Также на Кейт было оранжевое шерстяное пальто с принтом, сшитое на заказ из ткани, произведенной на самой фабрике, что придает наряду глубокий колорит места и традиций.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Поклонников впечатлил не столько образ принцессы, хотя ее хвалили за то, что она прославляет британских дизайнеров и производителей, а милое фото с собакой, которое сделали во время визита на семейное предприятие Hiut Denim в Кардигане.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кокер-спаниель, который похож на собаку Уэльских Орлу, смотрел Кейт прямо в глаза, когда принцесса присела его погладить. Выглядело это очень трогательно.

Принцесса Уэльская с собакой / © Associated Press

Принцесса Уэльская с собакой / © Associated Press

