- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Кейт растрогала публику на новом мероприятии: появилось фото
Вчера жена принца Уильяма отправилась в Западный Уэльс, чтобы узнать больше о текстильной промышленности этой страны.
Принцесса посетила несколько текстильных предприятий, чтобы отметить наследие, творчество и мастерство валлийских производителей текстиля.
Она была одета в брюки от Victoria Beckham цвета орегано, дополнила их вязаным свитером похожего оттенка, коричневыми туфлями-лодочками от Emmy London и серьгами от Spells of Love. Также на Кейт было оранжевое шерстяное пальто с принтом, сшитое на заказ из ткани, произведенной на самой фабрике, что придает наряду глубокий колорит места и традиций.
Поклонников впечатлил не столько образ принцессы, хотя ее хвалили за то, что она прославляет британских дизайнеров и производителей, а милое фото с собакой, которое сделали во время визита на семейное предприятие Hiut Denim в Кардигане.
Кокер-спаниель, который похож на собаку Уэльских Орлу, смотрел Кейт прямо в глаза, когда принцесса присела его погладить. Выглядело это очень трогательно.