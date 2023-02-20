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"Фото с Байденом должно быть здесь": пес Патрон прокомментировал визит президента США в Киев

"Фото с Байденом должно быть здесь": пес Патрон прокомментировал визит президента США в Киев

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
708
Время на прочтение
2 мин
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"Фото с Байденом должно быть здесь": пес Патрон прокомментировал визит президента США в Киев

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Известная собака-сапер призналась, что хотела бы сфотографироваться с Джо Байденом.

Пес Патрон опубликовал в Instagram новое фото. Собака-пиротехник позировала рядом со своей лежанкой, на которой отдыхал кот Веня.

Пес Патрон / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Он отметил, что вместо этого снимка должно быть фото с президентом США Джо Байденом, который приехал сегодня в Украину. Но собака не знала о визите американского лидера.

Пес признался, что не растраивается, и сфотографируется с ним во время празднования победы.

"Фото с Байденом… должно быть здесь. Но из-за секретной секретности я и не знал, что он приедет. Я чувствовал, даже Веню помыл, и себя тоже. Но я живу в Чернигове, а он приехал в Киев.

Но я не огорчаюсь! Встречусь с ним во время празднования победы. Это не так уж долго ждать. Хотел бы его поблагодарить лично. Да и всем поддерживающим нас странам и лидерам.

Но пока я имею здесь почти все страны свободного мира среди подписчиков – поблагодарю вас первым делом. Именно благодаря вашей решимости ваши лидеры пошли нам на встречу.

Слава Украине! Слава всем отважным странам мира, дающим вместе с нами отпор врагу. Всем славен лизь", — написала собака.

Напомним, пес Патрон показал своих сожителей.

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Дата публикации
Просмотры
708
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