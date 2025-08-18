- Дата публикации
Фото в цвете: милые кадры из семейной летней фотосессии принцессы Елизаветы и принца Филиппа с детьми
Эту фотосессию семья устроила в саду Кларенс-хауса, 8 августа 1951 года.
На фото запечатлена на тот момент будущая королева Елизавета II, ее супруг принц Филипп и их дети — принц Чарльз, которому три года и почти годовалая принцесса Анна. Снимки были сделаны на лужайке в Кларенс-хаусе — сейчас это семейная резиденция короля Чарльза и королевы Камиллы.
Это хорошо всем известные черно-белые кадры, где Елизавета и Филипп выглядят такими счастливыми. Мы нашли один цветной кадр, на котором можно рассмотреть и наряд принцессы, который она выбрала для летней съемки.
Елизавета носила легкое голубое платье с полупрозрачными рукавами, дополнив его лаконичной укладкой и легким макияжем, и двумя нитками жемчуга на шее. Принц Филипп надел костюм. Он держал на руках годовалую дочь принцессу Анну, одетую в милое белое платье. А рядом с Елизаветой на покрывале сидел маленький Чарльз, одет в песочный костюм и обут в молочные кожаные сандалии.
Напомним, недавно принцесса Анна отпраздновала свое 75-летие. По этому поводу дворец поделился ее новыми портретными снимками.