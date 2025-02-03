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Фото захватывают: принцесса Леонор приняла участие в учениях во время морского круиза

Фото захватывают: принцесса Леонор приняла участие в учениях во время морского круиза

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Наследницу испанского престола – принцессу Леонор – запечатлели во время маневров на борту учебного судна "Хуан Себастьян де Элькано".

После завершения плавания из Кадиса на Канарские острова Леонор и ее однокурсники сделают следующую остановку в Бразилии. Это будет 14 февраля. Бразилия - одна из восьми стран, где они планируют остановиться в течение следующих пяти месяцев ее обучения на гардемарина.

Принцесса Леонор / © Getty Images
Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Ранее испанский королевский дворец показывал видео, как принцесса и ее однокурсники выполняли упражнения, такие как подъем на мачты, захват парусов, позиционирование с помощью секстанта или подготовка и обслуживание корабля во время их шестимесячного морского круиза, стартовавшего в середине января.

Принцесса Леонор / © Getty Images
Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

В Испанию судно вернется через полгода. Так что на публичных мероприятиях испанской королевской семьи мы увидим Леонор еще не скоро. Тем временем ее младшая сестра – инфанта София – продолжает учебу в колледже в Уэльсе и также не часто приезжает в Мадрид.

Принцесса Леонор / © Getty Images
Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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