Фотограф из Австралии рассказала, какими увидела на самом деле Меган и Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Фотограф из Мельбурна, Тиффани Гарви, которая провела с ними некоторое время во время их культурного тура с организацией Koorie Heritage Trust в Австралии, была поражена тем, насколько дружелюбной оказалась пара, особенно тем, как они соглашались на каждую фотографию с представителями общественности.

Меган и Гарри в Австралии / © Associated Press

Тиффани написала в Facebook:

Реклама

«Меня пригласили официально сфотографировать герцога и герцогиню Сассекских, Гарри и Меган, во время их культурного тура с фондом Koorie Heritage Trust. Какими бы ни были ваши мысли о британской королевской семье, эти двое были просто очаровательны и невероятно обаятельны».

«Они соглашались на каждую фотографию с публикой и оба останавливались, чтобы поиграть и пообщаться с каждым ребенком, который встречался им на пути», — написала фотограф, цитирует ее express.

Меган и Гарри в Австралии / © Associated Press

Меган и Гарри провели в Австралии почти неделю, после чего герцогиня Сассекская поделилась у себя в Instagram итоговым видео.

Принц Гарри в Киеве / © ALS Association

После этой поездки принц Гарри, напомним, снова посетил Украину.