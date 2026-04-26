Фотограф из Австралии рассказала, какими увидела на самом деле Меган и Гарри
Герцог и герцогиня Сассекские недавно вернулись из поездки по Австралии.
Фотограф из Мельбурна, Тиффани Гарви, которая провела с ними некоторое время во время их культурного тура с организацией Koorie Heritage Trust в Австралии, была поражена тем, насколько дружелюбной оказалась пара, особенно тем, как они соглашались на каждую фотографию с представителями общественности.
Она также высоко оценила то, как они взаимодействовали с простыми людьми, в том числе удовлетворяли все просьбы о фотографировании.
Тиффани написала в Facebook:
«Меня пригласили официально сфотографировать герцога и герцогиню Сассекских, Гарри и Меган, во время их культурного тура с фондом Koorie Heritage Trust. Какими бы ни были ваши мысли о британской королевской семье, эти двое были просто очаровательны и невероятно обаятельны».
«Они соглашались на каждую фотографию с публикой и оба останавливались, чтобы поиграть и пообщаться с каждым ребенком, который встречался им на пути», — написала фотограф, цитирует ее express.
Меган и Гарри провели в Австралии почти неделю, после чего герцогиня Сассекская поделилась у себя в Instagram итоговым видео.
После этой поездки принц Гарри, напомним, снова посетил Украину.