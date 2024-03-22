Фотограф, который снимал помолвочную фотосессию Кейт и Уильяма, объяснил, почему принцессу раскритиковали за фотошоп

Известно, что этот снимок также был передан в несколько международных фотоагентств, которые впоследствии удалили его со своих сайтов из-за того, что фото искажает действительность.

Фотограф Бен Стэнсолл, который работает в AFP, одном из первых международных агентств, которое опубликовало сообщение о удалении фотографии принцессы Уэльской, рассказал, что же на самом деле было не так с этим снимком, за который Кейт пришлось извиняться, пишет Hello!.

Принцесса Уэльская опубликовала сторис / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

"Есть несколько областей изображения, которые выглядят так, как будто их подделали. Молния на топе Кейт, рукав Шарлотты, волосы Шарлотты. Из образа явно что-то добавлялось или убиралось. Таким образом, фотография принцессы выходит за рамки того, что мы называем методами "темной комнаты", которые при необходимости немного осветляют или притупляют изображение. Но на самом деле это все, что может произойти с фото. Добавление или удаление чего-либо на изображении или из него — это действительно запретная зона, потому что это, по сути, обман клиента. У нас в AFP есть служба проверки фактов, которая проверяет весь предоставляемый нами контент, чтобы убедиться в его подлинности. Если бы принцесса использовала это фото для своих социальных сетей или для личного использования, тогда это нормально. Но если вы передаете его мировым СМИ, которые несут этическую ответственность перед своими клиентами, тогда вам действительно следует уважать их", - прокомментировал фотограф.

Бен порассуждал о том, зачем была выпущена эта фотография и, что могла сделать Кэтрин, чтобы избежать скандала.

Принцесса Уэльская с принцем Уильямом и детьми / Фото: Associated Press

"Я думаю, что целью этого изображения было подавление любых слухов о здоровье принцессы, но подделав изображение и представив его мировым средствам массовой информации, я думаю, все, что они сделали, это увеличили неопределенность и добавили еще больше слухов.

"Я полагаю, вы либо делаете это аутентично, либо просто не делаете этого вообще. Если они чувствовали необходимость выпустить фотографию, то им следовало выпустить ту, которая была подлинной. Также легко она могла бы сфотографировать детей и сказать: "Привет всем, я чувствую себя лучше. Я встала и играю с камерой. Вот фотография детей". Возможно, это было бы лучшей идеей. Но опять же, мы не знаем, было ли это полностью ее решением или оно было предложено", - комментирует фотограф.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Бен Стэнсолл снимал фотосессию Кейт и Уильяму в честь их помолвки, а также рождение принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, и похороны королевы Елизаветы II.

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