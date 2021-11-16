Фотограф Крис Флойд вспомнил, как снимал фотосет к 10-летию свадьбы для Кейт и Уильяма

Сегодня исполняется одиннадцать лет со дня помолвки Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Пара объявила об этом 16 ноября 2010 года. В тот же день были представлены красивые фотографии. Кейт появилась перед камерами в синем платье, которое красиво подчеркивало ее талию. А прическу для будущей герцогини Кембриджской сделала стилист Джеймс Прайс. Журналистам он тогда сказал, что это была самая волнительная укладка в его жизни. А 23 ноября весь мир узнал о том, что королевская свадьба состоится 29 апреля 2011 года.

В апреле 2021 года, когда пара отмечала десятилетие со дня своей свадьбы, по традиции поделились на своей странице в Instagram новыми снимками, автором которых стал британский фотограф Крис Флойд. Журналистам издание Hello! Тогда удалось узнать, каково это было фотографировать королевскую пару в их резиденции в Кенсингтонском дворце. На Кэтрин тогда было платье от бренда Ghost, а также новая подвеска от Asprey, волосы уложены красивыми локонами, а на лице макияж.

"Это была настоящая честь", - признался фотограф. Он нервничал перед любой съемкой, но Уильям и Кейт заставили Криса почувствовать себя непринужденно. "Мы просто отлично провели время. Мы собрались вместе на время съемок, и в течение пяти минут я смог быть самим собой. Я думаю, что они тоже были самими собой", - говорит он. "И в то время они были просто еще одной парой людей, которых я фотографировал. Я просто забыл, где я был и с кем я был, и я просто фотографировал пару, которая в данном случае праздновала свою десятую годовщину свадьбы. Вокруг никого не было, были только я и они, и мы действительно прекрасно провели время", - сказал Крис.

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