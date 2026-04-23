Фотограф поделился еще одним неопубликованным снимком принца Луи Уэльского
Фотограф Мэтт Портеус поделился еще одним неопубликованным королевской семьей снимком принца Луи Уэльского — именинника сегодняшнего дня.
Королевская семья опубликовала замечательную фотографию принца Луи, который сегодня отмечает свой восьмой день рождения. Снимок был сделан королевским фотографом Мэттом Портеусом. Хотя принцесса Кейт иногда сама фотографирует своих детей на дни рождения, в этом году она доверила снимок уважаемому фотографу.
Позже Кенсингтонский дворец поделился и видео, снятым Портеусом. А сам фотограф опубликовал еще один снимок юного именинника.
Мэтт Портеус стал любимцем королевской семьи, регулярно делая снимки принца и принцессы, а также их детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, на протяжении уже семи лет.
Этот снимок принца Луи был сделан во время семейного отдыха в Корнуолле в начале этого месяца, когда семья находилась на весенних каникулах.
