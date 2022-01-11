Фотограф, снимавший портреты для Кейт Миддлтон, рассказал, какое фото больше всего понравилось ее мужу Уильяму и детям

Фотограф, снимавший портреты для Кейт Миддлтон, рассказал, какое фото больше всего понравилось ее мужу Уильяму и детям

Фэшн-фотограф Паоло Роверси, который сделал потрясающие портреты Кейт Миддлтон, опубликованные ко дню ее рождения, дал интервью итальянской газете.

Он пообщался с журналистами газеты Corriere della Sera и рассказал, какой из трех опубликованных снимков больше всего понравился мужу Кэтрин – принцу Уильяму, и их троим детям – Джорджу, Шарлотте и Луи.

Это черно-белый снимок Кейт крупным планом в белом платье от Alexander McQueen с рюшами на плечах. Это тот самый снимок, под которым герцогиня Кэтрин опубликовала пост благодарности за поздравления с ее 40-летним юбилеем.

Фотограф также рассказал, что отбирали три снимка достаточно долго. Съемка состоялась в ноябре, а в декабре количество отобранных снимков из 250 сократилось до 70. Фотографировал Паоло Кэтрин при естественном освещении с максимально природным макияжем и красивой легкой укладкой.

Герцогиня Кембриджская дополнила три своих образа особенными серьгами принцессы Дианы, а также королевы Елизаветы II. Отметим, три новых портрета, которые были выпущены по случаю дня рождения Кейт, будут показаны сообществу в трех значимых местах: Беркшир, Сент-Эндрюс и Англси, в рамках общенациональной выставки @NationalPortraitGallery "Возвращение домой" в преддверии открытия галереи в 2023 году.

Герцогиня Кейти принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

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