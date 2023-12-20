Фотограф, снявший рождественское фото Уэльским, рассказал, как проходила съемка

Королевский фотограф рассказал о том, как проходила съемка фотосессии принца и принцессы Уэльских, снимок из которой они представили в своей рождественской открытки.

Фотограф Джош Шиннер, сделавший рождественский портрет принца и принцессы Уэльских, раскрыл закулисные подробности съемки, заявив, что она проходила в непринужденной и веселой атмосфере.

В Instagram он также поделился эскизом семьи, который он нарисовал, пытаясь понять, какие позы лучше всего подходят для композиции.

"Я давно отказался от попыток рисовать лицо, и мне показалось, что попытка нарисовать @princeandprincessofwales – это нечто, что может закончиться только ужасным провалом, но это была отправная точка для финальной композиции".

Говоря об атмосфере того дня, он написал: "Было очень приятно фотографировать принца и принцессу Уэльских и их семью для рождественского портрета в этом году".

"Без сомнения, это было одно из самых расслабленных и приятных занятий, которые у меня когда-либо были, и теперь у меня есть совершенно новый набор шуток, благодаря детям…Огромное спасибо @princeandprincessofwales за то, что пригласили меня", - написал фотограф.

Принц и принцесса Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Getty Images

Подробности этих шуток Джош отказался раскрывать.

"Боюсь, оставлю это себе!", - написал он в ответ любопытному комментатору, который спросил, какая шутка самая "смешная".

Многие поспешили в комментариях поздравить Джоша с его потрясающей работой с королевской семьей.

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